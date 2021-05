Il fumo è la seconda causa di morte ed è in aumento. E' più letale del covid

In basso i messaggi tik tok per i giovani

Il fumo resta la seconda causa di morte nel mondo con otto milioni di vittime l’anno e, in Italia, si registra un trend in crescita del consumo di sigarette tra le donne e le ragazze (4,5 milioni sono le fumatrici).

Si parla spesso degli effetti nocivi del fumo ma molto meno dei benefici per chi smette.

Ispirandoci al tema proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ”Commit to quit – Io smetto”, per la Giornata mondiale senza tabacco 2021 sosteniamo la campagna di

sensibilizzazione “Smetti di fumare” che fa leva sui tanti vantaggi a costo zero di cui gode chi smette di fumare. Energia, capelli, pelle, alito, gusto migliorano immediatamente quando si abbandona la sigaretta.

Un approccio positivo, per ricordare ai fumatori che la salute è importante. Ogni minuto nel mondo muoiono 15 persone per malattie collegate al fumo, 1 ogni 4 secondi, per un totale di 6.000.000 di morti ogni anno. In questo numero sono compresi anche i quasi 2.000.000 decessi causati dal fumo passivo. Sul fronte italiano, i fumatori sono quasi 10.000.000 e si stima che al fumo siano attribuibili oltre 93.000 morti l’anno (dati ISTAT 2020).

Occorre ricordare che smettendo di fumare:

Dopo 30 minuti i battiti cardiaci e la temperatura delle mani e dei piedi si normalizzano

Dopo 8 ore aumenta la concentrazione di ossigeno nel sangue

Dopo 12 ore migliora il respiro

Dopo 1 giorno il monossido di carbonio nei polmoni cala drasticamente e migliora la

circolazione

Dopo 1 settimana migliorano gusto, olfatto e alito; capelli e denti sono più puliti

Dopo 1 mese il polmone recupera fino al 30% della funzione respiratoria

Dopo 3-6 mesi diminuisce la tosse cronica; il peso tende a normalizzarsi

Dopo 1 anno il rischio di infarto è dimezzato e si riduce anche il rischio di sviluppare un tumore

Dopo 5 anni il rischio di tumore al polmone si riduce del 50%, quello di ictus è pari a quello di un

non fumatore

Dopo 10 anni il rischio di tumore si riduce ai valori minimi di probabilità

"La LILT - ricorda Salvatore Luberto, presidente della Lilt VdA (nella foto) - è sempre in prima linea per fornire supporto concreto a chi vuole smettere di fumare. Ma per riuscire a prospettare davvero un futuro libero dal tabacco dobbiamo intervenire sulle nuove

generazioni, ovvero, battere sul tempo l’accensione della prima sigaretta.

Infatti, i dati, decisamente preoccupanti, raccontano purtroppo di un tabagismo sempre più precoce, fin dalla preadolescenza".

LOTTA AL FUMO TRA I GIOVANISSIMI: LA LILT SENSIBILIZZA LE NUOVE GENERAZIONI CON LE STAR DI TIKTOK



La LILT ha deciso di impegnarsi in una campagna su TIK TOK, ingaggiando alcuni dei

giovanissimi volti più seguiti sul social per dissuadere dal fumo gli altrettanto giovanissimi (e numerosissimi) follower. Noa Planas, Matteo Andreini, Antony Nano, Stella Lavagnini, Jash Lyn Gonzales, Swami Caputo sono i Tiktokers della crew di "House of Talent" coinvolti, tutti under 20, tutti non fumatori, per cimentarsi nella creazione e pubblicazione di contributi sui loro canali per dire no al fumo su tutta la linea, invitando quindi la fanbase ad avere a cuore la propria salute, a

difendersi dalla pressione sociale che talvolta porta a sviluppare il vizio, a tenere conto del pericolo del fumo passivo e delle ricadute negative del tabagismo sull’ambiente.

“Come LILT siamo impegnati tutto l’anno in campagne di sensibilizzazione, produzione di opuscoli informativi e iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione come arma vincente contro il cancro. Ma questa volta, considerato il target giovanissimo del nostro messaggio, abbiamo voluto coinvolgere anche un canale diverso – dichiara il Presidente Nazionale prof. Schittulli – vogliamo parlare ai ragazzi attraverso i contesti e i linguaggi che più appartengono loro; ai ragazzi non basta dire “non fumare perché fa male”, crediamo invece nella potenza, nel dialogo, nel confronto e nell’efficacia dell’esempio positivo da parte dei coetanei, come le giovani star di Tik

Tok, più incisivi di qualsiasi regola e ammonimento” e conclude “inoltre, da diverso tempo portiamo avanti con il MIUR il progetto ‘Guadagnare Salute con la LILT’ il cui obiettivo è di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita anche nelle classi: la scuola rimane un contesto fondamentale per raggiungere i ragazzi e trasmettere concretamente il valore della salute”.

La LILT mantiene infine sempre attivo il numero SOS LILT 800998877, una linea nazionale anonima e gratuita che indirizza e supporta chiunque voglia intraprendere un percorso di disassuefazione da fumo o ricevere consigli per migliorare il proprio stile di vita.



"In Valle d’Aosta - conclude Luberto - la LILT opera nel settore del tabagismo dal 1979, anno della sua nascita, per creare benessere e salute attraverso campagne di mobilitazione, sensibilizzazione e di corretta informazione sui danni provocati dal fumo. In particolare, le azioni intraprese da LILT Valle d’Aosta vanno dalla prevenzione del fumo di tabacco nei giovani, con la promozione nelle scuole di progetti validati, all’intervento con chi fuma per dare un aiuto alla cessazione. Se vuoi smettere di fumare, rivolgiti a noi!".



Sportello antifumo LILT Valle d’Aosta



Prenota gratuitamente un colloquio motivazionale di disassuefazione dal fumo

Questi colloqui sono il primo step per valutare le motivazioni che spingono il fumatore

a voler intraprendere un vero percorso antifumo.



Puoi prenotare il tuo colloquio scrivendo a: info@legatumoriaosta.it