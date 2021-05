Aymavilles: Sì alla messa in sicurezza della strada di Sylvenoire

E' giunta la parola 'fine' all'annoso iter politico-burocratico per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sylvenoire ad Aymavilles.

L'Amministrazione comunale ha infatti in previsione di stanziare 72 mila euro per i lavori, di cui 68 mila finanziati da un contributo regionale vincolato per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici.



Dal terreno a monte della strada negli ultimi anni si sono verificate cadute di massi che hanno costretto il Comune a sospendere più volte la circolazione stradale e hanno ostruito quasi completamente il torrente Ronc.

La zona è frequentata soprattutto d'estate, dai proprietari delle seconde case del villaggio di Sylvenoire, dagli escursionisti che proseguono la passeggiata verso il Nomenon e dalla Cva, in quanto vi è la presa di un canale.

"Uno degli impegni principali dell'amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, è stato la sicurezza", ha sottolineato la sindaca, Loredana Petey.

"I lavori - aggiunge - prevedranno la realizzazione di opere di difesa passiva e attiva e di tratti di cordolo o muretti, capaci di intercettare la caduta dei massi dal versante. I distacchi si ripetono durante l'anno concentrando gli eventi maggiori, in concomitanza di intense precipitazioni, di carattere nevoso o piovoso, o durante il disgelo primaverile. Verrà inoltre effettuata la pulizia e la risistemazione dell'alveo e delle sponde nel primo tratto del torrente Ronc".