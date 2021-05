Cinque escursionisti dispersi sopra Ollomont

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 maggio, nella zona del bivacco Regondi sopra Ollomont, per il mancato rientro di cinque giovani escursionisti. Probabilmente muniti di racchette da neve, quattro sono milanesi e uno è francese ed erano partiti nella giornata di ieri da Milano diretti al lago di Clusaz, dove si sale da località Glacier di Ollomont, dove i carabinieri hanno individuato la loro auto.

La ricerca ha avuto avvio alle ore 18,45 dopo l'allarme dei parenti che li attendevano a casa a Milano e che non riescono a mettersi in contatto con loro. Sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso con medico e tecnici del Soccorso alpino valdostano che stanno effettuando ricerche anche via terra (l'elicottero si è avvicinato quanto più possibile alla zona di ricerca ma le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità ne impediscono la piena operatività). Dopo le 19 è partita una seconda squadra composta da tecnici del Sav e guide della Guardia di finanza. Seguono aggiornamenti.