La Regione investe sulla formazione continua dei lavoratori

Il Governo regionale ha approvato l’Avviso pubblico 'Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2021/2022' per una spesa di 1 milione 500 mila euro.

L'importo sarà a valere sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023.

All'avviso, pubblicato alla pagina web formazionefse@regione.vda.it possono partecipare lavoratori di micro, piccole, medie e grandi imprese, che si trovano anche in cassa integrazione, assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio valdostano rientranti nelle seguenti categorie:

- Lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale)

- Lavoratori con contratto a progetto

- Lavoratori che beneficiano del contratto di solidarietà

- Titolari d’impresa

- Lavoratori autonomi, liberi professionisti che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia informa associata

Nel caso di impresa familiare,collaboratori o coadiuvant idell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa o soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili) non conta la residenza o il domicilio dei partecipanti, bensí il luogo di lavoro.