TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 17 maggio

ore 9, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per trattare in sede consultiva gli indirizzi strategici di Società italiana Traforo Gran San Bernardo (Sitrasb) Spa, ai sensi della legge regionale n. 20/2016. Successivamente, sarà sentito l'Assessore alle finanze, Carlo Marzi, in merito alle modalità di contabilizzazione del contributo dello Stato di cui alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 a sostegno delle minori entrate regionali.

ore 10.15, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire l'Assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi, in merito alla bozza di deliberazione della Giunta regionale sulle "tolleranze costruttive".

Martedì 18 maggio

ore 10.30, visita, tramite collegamento telematico all'Aula, della classe 3aB AFM della scuola secondaria dell'Istituto Manzetti di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes.

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Giovedì 20 maggio

ore 15, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per nominare il relatore del disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per il 2021. Il provvedimento sarà illustrato dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz.

ore 18, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa, in videoconferenza, alla riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.