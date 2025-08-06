L’Assemblea del CPEL chiamata ad esprimere parere su dieci provvedimenti urgenti

L’Assemblea del CPEL è tornata a riunirsi, in modalità mista, per l’espressione del parere su dieci proposte di deliberazione della Giunta regionale, per le quali l’iter di approvazione deve necessariamente concludersi in tempi utili in considerazione della scadenza della legislatura.

Parere positivo, con alcune osservazioni di tipo tecnico, per la proposta di deliberazione che definisce i criteri per la concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di interventi per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e per la valorizzazione degli ambiti montani. Per tali finalità, infatti, il bilancio di previsione dello Stato ha assegnato alla Valle d’Aosta un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio. Il Terzo provvedimento di variazione al bilancio regionale 2025/2027, inoltre, ha autorizzato la Regione a implementare le risorse di ulteriori 1,5 milioni di euro per il 2025, a copertura di un programma straordinario di interventi proposti dagli Enti Locali, i quali potranno presentare domanda in forma singola o associata. I contributi sono concessi a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento e l’importo minimo richiedibile è pari a 500 mila euro.

A seguire, il voto favorevole su due provvedimenti relativi a contributi in favore del Consorzio BIM, in qualità di Ente di Governo d’Ambito, rispettivamente di 3,2 milioni di euro per la realizzazione di interventi nel settore acquedottistico e per l’ottimizzazione della risorsa idrica e di 6,5 milioni di euro per interventi di allacciamento al depuratore di Donnas – Hône – Bard. Rispetto a quest’ultimo, l’Assemblea ha segnalato l’opportunità di avviare una collaborazione specifica tra la struttura regionale competente, il BIM e la società SEV per facilitare lo svolgimento dei procedimenti espropriativi necessari alla realizzazione degli interventi.

Un altro voto favorevole, con un’osservazione relativa alle spese ammissibili, in merito alla proposta di deliberazione concernente l’approvazione dei criteri per la ripartizione dei contributi a favore degli Enti Locali per la revisione dei piani comunali di protezione civile. L’importo complessivamente stanziato dal bilancio regionale è di 400 mila euro, di cui una parte suddivisa tra i Comuni sulla base di criteri specifici e una seconda tranche, pari a 180.000 euro, suddivisa tra i Comuni in parti uguali. Possono presentare domanda di contributo anche i Comuni che hanno già avviato le attività di aggiornamento del piano.

Nel corso della mattinata l’Assemblea si è, inoltre, espressa a favore di ulteriori sei proposte di DGR attuative di disposizioni previste dal Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione in merito alla concessione di contributi straordinari al Comune di Montjovet per la riqualificazione di un’area, ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Torgnon, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Fénis per interventi in ambito di viabilità, al Comune di Aosta per interventi di investimento, al Comune di Issogne per attività propedeutiche alla realizzazione di interventi di riqualificazione, al Comune di Saint-Christophe per l’adeguamento degli spazi destinati al Banco Alimentare e, infine, all’ARER per la riqualificazione di alcuni alloggi attualmente sfitti.