Rhemes.N.D.: Tornerà a nuova vita il vecchio mulino di Bruil

Sarà restaurato e trasformato in 'museo locale' il vecchio mulino di località Bruil a Rhemes-Notre-Dame. La Giunta comunale ha detto 'si' alla sistemazione della struttura che rientra, ha spiegato il sindaco, Firmino Therisod, "in un progetto finanziato dal Gal per creare un percorso tra forni e mulini, alla scoperta del paese, passando di villaggio in villaggio".

Il vecchio canale non c'è più e per questo il mulino, una volta ristrutturato, "ospiterà una installazione di pannelli per illustrare come veniva utilizzato: dalla filiera del grano alla macinatura, sino alla cottura del pane".

Il costo complessivo dell'intervento è di 133 mila euro. "Il cantiere partirà già quest'estate mentre il termine dei lavori è atteso entro la primavera del 2022", ha anticipato il sindaco. Il mulino di Bruil si affiancherà così a quello di Chaudannaz, che invece è in grado di funzionare.

"Quasi tutti i forni e i mulini del nostro comune sono stati risistemati. Rimanevano indietro proprio il mulino di Bruil e quello del Carré", ha sottolineato Therisod.