Arrrestato per spaccio di cocaina non risponde al giudice

Durante l'interrogatorio di garanzia oggi mercoledì 12 maggio ha fatto scena muta di fronte al gip del tribunale di Aosta, il 48enne aostano Raffaele Salvemini, arrestato sabato scorso dalla Guardia di finanza.

L'uomo, incensurato, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Salvemini, difeso da Jacques Fosson e Massimiliano Sciulli, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Durante un controllo i militari del Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle aostane lo avevano trovato in possesso di mezzo etto di cocaina già divisa in ovuli, ed erano scattate le manette. Su altre persone presumibilmente coinvolte nella vicenda sono in corso mirate indagini.