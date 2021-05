PATENTI DI GUIDA CON DATI INCOMPLETI RILASCIATE DAL 22 AL 26 APRILE 2021

La Motorizzazione Civile di Roma ha comunicato che nei giorni compresi fra il 22 ed il 26 aprile 2021 sono state rilasciate patenti di guida con dati incompleti a causa di problemi tecnici. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL invita i cittadini che hanno conseguito o rinnovato la patente di guida presso le strutture mediche ad esso afferenti (SC Medicina Legale, SC Igiene e Sanità Pubblica, Commissione Medica Locale Patenti di Guida, medici autorizzati in regime di libera professione intramoenia) nei suddetti giorni – dal 22 al 26 aprile – a verificare la patente rilasciata in quei giorni e controllare se è presente data di rilascio del documento e luogo di nascita.

Nel caso si rilevino queste anomalie, la patente dovrà essere sostituita senza costi aggiuntivi. Il cittadino interessato potrà pertanto consultare, nei prossimi giorni, il Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) dove troverà: La funzione che confermerà se la patente in suo possesso rientra tra quelle da sostituire; Gli avvisi specifici che lo guideranno sulle modalità operative da utilizzare per la sostituzione, si ripete senza costi aggiuntivi, della patente in suo possesso.