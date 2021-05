FdI plaude al disegno di legge di VdA Unie sull'energia a idrogeno per i trasporti

"Soddisfazione per il disegno di Legge depositato dal consigliere di VdA Unie Claudio Restano volto all’approfondimento sul tema dell'utilizzo dell'Idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma" è espressa in una nota dal coordinatore di Fratelli d'Italia VdA, Alberto Zucchi.

FdI-VdA "sostiene da tempo questa proposta - afferma Zucchi - essendo convinti che l'utilizzo di treni elettrici alimentati a idrogeno rappresenti il futuro della mobilità locale" ma "il solo pensiero che investimenti importanti come questo vengano perpetrati senza il dovuto confronto ma da poche persone chiuse nelle stanze del potere per preconcetti di Partito e posizioni personali ci preoccupa fortemente".

La ricomprensione del progetto di elettrificazione all’interno dei fondi del Pnrr ovvero nel Recovery Fund "impone la massima attenzione e responsabilità - secondo FdI - per l’esecuzione di un investimento ponderato e strategico proiettato al futuro che comporti, nell’innovazione e nel rispetto dell’ambiente, il minor disagio possibile agli utenti e ai turisti circa i reali tempi di esecuzione".

La segreteria valdostana del partito di centrodestra auspica "che la proposta di VdA Unie trovi un’ampia convergenza tra le forze politiche presenti in consiglio regionale" e si rende disponibile "a partecipare fattivamente per portare nei tavoli competenti idee, contributi e soluzioni continuando a vigilare e a porre in essere ogni azione di controllo affinché ogni euro di questo progetto venga speso, fin dall’inizio, nel mero interesse dei valdostani traguardando il futuro e non il passato".