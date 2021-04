L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Se la cantano e se la suonano

Gentile Direttore editoriale di Aostacronaca.it

Considerato che qua se la cantano e se la suonano perché nessuno va a controllare i dati, e con buona pace di chi ci vorrà definire gli Sherlock Holmes dell’inutilità le riporto i dati della Fondazione GIMBE in cui di dimostra che in tutte le classifiche siamo al disotto della media italiana. Proprio un ottimo risultato.

Nello specifico siamo al quart’ultimo posto come regione per popolazione che ha completato il ciclo vaccinale; al secondo posto (dato negativo) come popolazione che ha ricevuto solo una dose di vaccino; al sest’ultimo posto in Italia per popolazione ultra ottantenne che ha completato ciclo vaccinale; al nov’ultimo posto per popolazione tra i 70 e 79 anni che ha completato ciclo vaccinale.

Non è dato sapere, ma sicuramente saremo sopra la media per vaccini a persone al di sotto dei 50 anni.

Buona settimana.

Ps.: io nata nel 1953 sarò vaccinata il 9/5. È arrivato il mio turno.

CARA LETTRICE, grazie. Grazie per le informarmazioni che ci trasmette. Grazie per l'attenzione che riserva alla questione. Grazie perché le su suggesioni dimostrano quanto il sistema Valle d'Aosta sia caduto in basso. Il direttore editoriale pi.mi.