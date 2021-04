Aosta: Al via allacciamento acquedotto, circolazione modificata in via Chambéry

Iniziano oggi i lavori di allacciamento alle reti comunali dell’acquedotto e della fognatura, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore in via Chambéry, all’altezza dei civici 69 –71, in vigore dal 26 al 28 aprile.

1ªFase -Corsia Nord, 26 aprile

chiusura al traffico per tutti i veicoli e i mezzi di soccorso (aesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), della corsiaNord di transito, con senso unico di marcia;

chiusura al transito pedonale del marciapiede a raso con obbligo per i pedoni di proseguire lungo il marciapiede situato sul lato opposto della via o,in alternativa, qualora sia possibile, realizzazione di un corridoio di transito pedonale protetto della larghezza di almeno 1metro;

eventuale restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h, nei pressi dell’area di cantiere.

2ªFase -Corsia Sud, 27-28 aprile

chiusura al traffico per tutti i veicoli e mezzi di soccorso (ad esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), della corsia Sud di transito, con senso unico di marcia;

chiusura al transito pedonale del marciapiede a raso con obbligo per i pedoni di proseguire lungo il marciapiede situato sul lato opposto della via o,in alternativa, qualora sia possibile,realizzazione di un corridoio di transito pedonale protetto della larghezza di almeno 1 metro;

eventuale restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h, nei pressi dell’area di cantiere.