Aosta: Le Arcate del Plot diventino un museo numismatico

Le Arcate del Plot, l'edificio all'angolo tra via Monte Solarolo e via Aubert è una di quelle brutture che fanno avvilire Aosta Capitale del Turismo e della Cultura.

Ora cìè un aproposta davvero interessante per il loro utilizzo che ben si cioniuga con la vicinanza della nuova università.

(Le fatiscenti Arcate del Plot)

La propsota è di Ettore Calchera che a nome del Centro Numismatico Valdostano, del quale è Presidente dal 1997, suggerisce, in una lettera inviata alle varie autorità, dal sindaco di Aosta al presidente della Regione, di realizzare Il Museo della Moneta.

Scrive il Presidente Calchera: "Ricordo che, sul finire degli anni 50 , in quell'edificio vi era anche un bar.

I gestori erano stati sfrattati dal Comune per poter avviare i lavori previsti dal Piano Regolatore e quindi si erano trasferiti in Piazza della Repubblica aprendo il Bar Ruitor !!!

Comprendo le numerose difficoltà attuali per dare nuova vita a questa struttura situata vicino alla sede universitaria ,di prossima apertura e all'angolo della storica Porta Decumana ,entrata Ovest della città che immette nel centro storico pedonale.

A tal proposito, a nome del Centro Numismatico Valdostano, del quale sono Presidente dal 1997, propongo al Comune di Aosta ed all'Amministrazione Regionale di cogliere questa opportunità realizzando nelle “Arcate del Plot “ il MUSEO DELLA MONETA .

Già nel 2009 l'allora Assessore Regionale ai Beni Culturali Dr. Laurent Vierin era favorevole a realizzarlo nella Torre del Lebbroso ( La Stampa 22 agosto 2009 ) , ma a causa di numerosi problemi tecnici relativi al fabbricato non é stato possibile.

In più occasioni l'Amministrazione Regionale ha manifestato l'intenzione di realizzare un Museo della Moneta cercando di individuare una sede adeguata ove esporre a rotazione, per epoca e caratteristiche, l'intero patrimonio numismatico in suo possesso. Un vero eccezionale tesoro composto da oltre 15.000 monete, finora custodito in una cassaforte e indicativamente così suddiviso:

MONETE GRECHE N. 84

CELTICHE “ 521

ITALICHE FUSE “ 26

ROMANE REPUBBLICANE “ 960

ROMANE IMPERIALI “ 6470

BIZANTINE “ 95

BARBARICHE “ 63

MEDIEVALI E PAPALI “ 3792

SABAUDE “ 2965

MODERNE “ 144

__________

TOTALE N. 15120

Sono monete quasi tutte molto rare e di notevole interesse numismatico ,la loro esposizione costituirebbe un buon richiamo nazionale ed internazionale per gli appassionati ed anche turistico.

Il Centro Numismatico Valdostano non si limita a formulare questa proposta ma è disponibile a offrire gratuitamente la sua collaborazione in tutte le fasi di una eventuale realizzazione , sia per le indicazioni progettuali in merito alle necessità espositive, sia per la composizione delle parti di collezione da esporre .

A tal fine sarebbe utile ed auspicabile prevedere nel progetto uno spazio come sede del Centro Numismatico assicurando così il coerente supporto logistico necessario al Museo.

Si tratta di un progetto culturale nuovo per la Valle d'Aosta per il quale possono esserci Fondi dell'Unione Europea, da ricercare ed anche sostegni da parte delle Fondazioni Bancarie , sempre sensibili alle attività culturali.

Inoltre va tenuta presente l'importante funzione didattica che può avere la numismatica che implica conoscenze di storia, geografia, economia ed arte.

Sono personalmente disponibile ad illustrare più in dettaglio questa proposta non soltanto per una soluzione utile ed importante per le “Arcate del Plot “ ma anche per la valorizzazione di preziosi Beni Culturali di proprietà della Valle d'Aosta".

Una propostaculturale da sostenere.

CENTRO NUMISMATICO VALDOSTANO

Il Centro Numismatico Valdostano è stato fondato nel 1958 da Giovanni Calchera e MarioOrlandoni due studiosi ed appassionati collezionisti di monete.

Con loro un primo gruppo di amici coinvolti nell'iniziativa. Attualmente il Centro ha sede in Via Monte Pasubio e si è dotato, negli anni, di una ricca biblioteca composta da oltre 1700 volumi di numismatica di tutto il mondo e di tutti i tempi.

Gli iscritti sono poco più di trenta ma con la loro passione riescono a ricercare e studiare monete e medaglie ed anche carta moneta suscitando talvolta curiosità e interesse intorno a loro.

Negli anni dalla fondazione sono stati numerosi gli eventi realizzati per far conoscere le varie collezioni, così come le iniziative per far apprezzare il collezionismo.

E' stato creato un sito internet “ www.cnvaldostano,it “ che spiega e racconta. Recentemente, in occasione dei 60 anni dalla fondazione del Centro, è stata realizzata con il patrocinio della Regione Valle d'Aosta ,una esposizione , nell'estate 2018 all'Hotel des Etats, che ha avuto un grande successo.

Dopo con la pandemia per i numismatici è diventato difficile anche ritrovarsi.

La proposta formulata intende stimolare un combinato disposto fra locali in abbandono dal secolo scorso ed una preziosa raccolta di monete rare chiusa in qualche armadio che nessuno può vedere. Questo è possibile se fra il Comune di Aosta, proprietario dei muri el'Amministrazione Regionale , proprietaria delle monete, nasce l'intesa per dare decoro adun angolo della città e valorizzare un tesoro di notevole importanza per la funzione non soltanto turistica e scientifica ma anche didattica per tutto quello che le monete possono insegnare.