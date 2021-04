Aosta: Circolazione modificata in via Monte Pasubio fino al 6 maggio

Per consentire le operazioni necessarie alla dismissione di una cabina elettrica per conto della società Deval, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito alcune sostanziali modifiche temporanee alla circolazione, in vigore dalle 8 alle 17,30 del periodo compreso tra il 22 aprile e il 6 maggio in via Monte Pasubio, dal civico n. 18 al civico n. 30.

Sono stati disposti:

- la chiusura al traffico veicolare e ai mezzi di soccorso, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

- il restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 20 Km/h, per tutta la durata dei lavori