Regione punta a transizione digitale, ricerca e formazione

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, nell’ambito degli incontri con le imprese del territorio, venerdì 16 aprile ha incontrato il nuovo Amministratore Delegato di Engineering D.HUB Orazio Viele.

L’incontro, al quale hanno partecipato il Direttore del Business Development R&D di Engineering Giuseppe Sajeva e il coordinatore del Dipartimento Sviluppo economico ed energia Tamara Cappellari, è stato l’occasione per un confronto su alcuni temi di interesse della Regione Valle d’Aosta, dalla transizione digitale allo sviluppo industriale, alla formazione professionale.

Engineering D.HUB fa parte del gruppo Engineering ed è partner per i servizi di outsourcing e passaggio al Cloud, propone standard metodologici e una piattaforma tecnologica e di servizi a supporto della trasformazione digitale nei diversi settori di mercato. Engineering D.HUB conta più di 850 professionisti e opera attraverso un network integrato di 4 Data Center, di cui uno è dislocato nell’area industriale di Pont-Saint-Martin.

Il Ceo Orazio Viele, nel corso dell’incontro, ha espresso con forza ed entusiasmo il radicamento dell’azienda sul territorio valdostano e ha confermato la volontà di proseguire con gli investimenti, con una particolare attenzione alla transizione digitale ed ecologica e alla ricerca, su quest’area reputata prioritaria per l’attività di Engineering.

L’area industriale di Pont-Saint-Martin vede un insediamento importante di aziende del settore IT che, grazie anche all’intervento delle azioni puntuali di sviluppo previste dall’Assessorato dello Sviluppo economico in attuazione della Strategia di specializzazione intelligente regionale, intende promuovere la nascita di un distretto industriale dedicato a questo settore.

L’incontro ha inoltre permesso di condividere l’esigenza di formare alcune figure professionali dell’ICT di difficile reperimento sul territorio valdostano. Per questo verrà avviata una collaborazione con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione per valutare l’attivazione di un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per giovani diplomati.