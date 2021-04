Distretto Rotaract 2031 (Nord Piemonte – Valle d’Aosta) con CVA Energie raccolgono fondi per donare pc a studenti

Il progetto propone una raccolta fondi attraverso CrowdForLife – la piattaforma di crowdfunding di Crédit Agricole Italia - finalizzata all’acquisto di PC e tablet per gli studenti delle scuole di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie. L’avvento della pandemia e l’uso massivo della didattica a distanza ha infatti evidenziato il fenomeno del divario digitale, spesso nascosto o sottaciuto, che ha trovato tante famiglie sprovviste di adeguate attrezzature digitali che consentano alle ragazze e ai ragazzi un’adeguata fruizione delle lezioni scolastiche online.

A livello nazionale il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet, solo il 47,2% ha la disponibilità di un device in casa, mentre il 18,6% ha due o più dispositivi (Istat, 2019). Il gap tra coloro che hanno accesso alla rete e coloro che ne sono impossibilitati genera un’importante discriminazione impendendo un accesso equo all’istruzione, e il più generale accesso alla conoscenza e al confronto possibile attraverso il web. “Insieme per la scuola” ha l’obiettivo di raccogliere 70.000 euro; il distretto Rotaract 2031 e CVA Energie si impegnano a contribuire al raggiungimento della somma.

Tutti possono partecipare all’iniziativa accendendo al sito di CrowdForLife (https://www.ca-crowdforlife.it/) e cercando il progetto “Insieme per la scuola” (https://www.ca-crowdforlife.it/project/insieme-per-la-scuola/) per il quale è possibile donare con carta di credito o bonifico bancario.

Questa iniziativa, tesa a garantire la parità di accesso all’istruzione a tutti gli studenti delle scuole superiori della Valle d’Aosta e del Piemonte, rientra nell’obiettivo 4 degli SDGs (Sustainable Development Goals), che si pone come fine quello di fornire un’educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento uguali per tutti. Saranno l’Assessorato all’Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta che distribuiranno agli studenti che ne hanno necessità i device digitali che verranno acquistati tramite i fondi raccolti, accordando la priorità ai ragazzi e alle ragazze che si trovano in situazioni di particolare difficoltà.



Tutti coloro interessati al tema e ad offrire il loro contributo per garantire ai giovani parità di accesso all’istruzione sono invitati a partecipare ad un momento di confronto sul tema, che si terrà Giovedì 22 Aprile alle ore 20.30 sulla pagina Facebook Rotaract Distretto 2031 oppure tramite link Zoom disponibile a partire da mercoledì 21 sul sito www.rotaract2031.it alla sezione Eventi.

Per info: segreteria@rotaract2031.it

Parteciperanno: Luciano CAVERI, Assessore all’Istruzione della RAVA, Elena CHIORINO, Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Stefano CAPELLO, Direttore Istituto paritario La Salle di Grugliasco, Patrizia BONGIOVANNI, Dirigente Istituto Tecnico Corrado Gex, Riccardo PETRIGNANI, Presidente Commissione Rapporti con la scuola del Distretto Rotary 2031, Enrico DE GIROLAMO, Presidente di CVA Energie.

Il Rotaract è un’associazione internazionale con oltre 8.700 Club Rotaract attivi e 200.000 soci in 170 paesi del mondo. In Italia, sono presenti 446 Club, con oltre 7.200 soci, organizzati in 13 zone denominate Distretti.

I territori di Valle d’Aosta e Nord Piemonte fanno parte del Distretto Rotaract 2031. Il Distretto 2031 comprende ad oggi 26 club attivi e oltre 500 soci. Il Rappresentante Distrettuale per l’anno sociale 2020-2021 del Distretto Rotaract 2031 è Gérard Davy del RAC Aosta.

I club Rotaract coinvolgono giovani dai 18 ai 30 anni. Giovani che vogliono fare la differenza attraverso iniziative finalizzate ad accrescere il senso civico dei propri soci, affinare la loro capacità di leadership e di comunicazione, svolgere una funzione sociale e culturale nell’ambito della comunità e del territorio in cui opera.

Per ulteriori informazioni www.rotaract2031.it

CVA Energie fa parte del Gruppo CVA che, grazie alle acque della Valle d’Aosta, genera da sempre energia elettrica esclusivamente da fonte rinnovabile, preservando e rispettando l’ambiente.

La vocazione di questo grande Gruppo è legata alla tutela e alla cura del territorio con radici profonde in terra valdostana: una regione la cui ricchezza non risiede solo nel patrimonio naturale, ma anche nelle competenze e nella motivazione delle persone che lo abitano e vi lavorano.

CVA Energie è la società di vendita del Gruppo: un’azienda che propone sostenibilità e innovazione anche al di fuori della Regione in cui è nata. Questa solida realtà, radicata in Valle d’Aosta, si è aperta al futuro guardando al di là dei confini regionali, proponendo ai propri clienti in tutta Italia energia esclusivamente green, per contribuire ad un futuro sostenibile.