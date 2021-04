Tante iniziative per una 'cultura della legalità'; VIDEO CONFERENZA IN DIRETTA

Si è svolta oggi a Palazzo regionale la conferenza di presentazione delle iniziative oerganizzate in Valle d'Aosta dal Consiglio Valle e dalla Giunta per la promozione della cultura della legalità, in collaborazione con l’Associazione Avviso Pubblico-Enti e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

"La preoccupazione dei commercianti e degli imprenditori valdostani per il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in questo periodo di pandemia è tangibile e condivisibile" ha affermato il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, avviando la conferenza. A giugno, primo incontro di formazione sulla legalità aperto a enti e privati.