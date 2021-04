Consiglio Valle al via mercoledi con tanti 'punti caldi' all'ordine del giorno

Con 69 punti all'ordine del giorno, tutti o quasi di attualità, si preannuncia intensa l'adunanza del Consiglio Valle convocato in sessione ordinaria mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, a partire dalle ore 9.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, i consiglieri saranno chiamati a trattare due disegni di legge: il primo, rinviato dalla scorsa adunanza, contiene disposizioni in materia di uffici stampa e di personale: su questo provvedimento la seconda Commissione 'Affari generali' l'1 aprile ha espresso parere favorevole a maggioranza, e a relazionare in Aula sarà il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (PCP). Il secondo riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione: su questo testo, il cui relatore sarà il consigliere Andrea Padovani (PCP), la quinta Commissione "Servizi sociali" il 9 aprile si è espressa favorevolmente all'unanimità.

Riguardo all'attività ispettiva, sono state iscritte un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Pour l'Autonomie riguardante lo svolgimento delle "Batailles des reines" nel rispetto delle regole anti Covid-19 (rinviata dalla precedente adunanza), 17 interrogazioni (di cui 11 rinviate), 33 interpellanze (di cui 19 rinviate), 11 mozioni (tutte rinviate dalle precedenti riunioni). Delle interrogazioni, 15 sono del gruppo Lega VdA: normativa applicata per la chiamata pubblica di tre istruttori dei programmi di sviluppo (categoria D); modifiche inerenti il disciplinare della fontina; sostegno dei settori orticoli, frutticoli e vitivinicoli per fronteggiare i cambiamenti climatici; attività promosse dalla Regione nell'ambito del progetto Expo 2020 Dubai; vincoli sulla struttura dello stadio Puchoz di Aosta; azioni poste in essere dall'Associazione Forte di Bard a seguito di errori nell'elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente; notizie in merito a due avvisi pubblici di selezione per incarichi di collaborazione per insegnamento pubblicati dal Conservatoire de la Vallée d'Aoste; rimborso della quota di accesso al servizio di trasporto disabili relativa al 2020 e previsione della gratuità per il 2021; regime fiscale applicato ai soggetti beneficiari di bonus o contributi regionali previsti per far fronte all'emergenza Covid-19; approfondimenti svolti sul problema del disallineamento documentale relativo allo stato legittimo degli immobili; tempistica per la liquidazione delle somme dovute ai dipendenti regionali quali incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di lavori pubblici; stato di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 8/2020 relativo alla sorveglianza epidemiologica dell'Azienda Usl; misure per evitare disservizi al centro vaccinale del Palaindoor di Aosta; segnalazioni di interruzione di pagamenti da parte dei beneficiari del bando affitti e di proprietari di alloggi Erp; valutazioni sul rapporto tra ricoveri "Covid" e "no Covid" nei periodi compresi tra le diverse ondate pandemiche.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato le altre due interrogazioni: con una si chiede di conoscere le tempistiche per la nomina della Commissione paritetica di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale; con l'altra le azioni di comunicazione per incrementare il numero di visitatori dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. Delle 33 interpellanze iscritte all'ordine del giorno, 27 sono del gruppo Lega VdA e riguardano: carenza di personale del comparto unico regionale destinato alla copertura di posti negli enti locali; problematiche relative alla firma del protocollo d'intesa con il Comune di Châtillon per la realizzazione dell'impianto di tiro a volo; disposizioni applicabili in Valle d'Aosta per lo svolgimento delle attività sportive all'aperto; interlocuzioni della Regione con la cabina di regia nazionale per la riapertura in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali; predisposizione di un piano di riordino dei cantieri forestali; azioni per il rilancio della filiera del legno; valorizzazione della necropoli di Vollein a Quart; ripristino dei pannelli informativi del Castello di Graines a Brusson; organizzazione di un evento on line in occasione del Giorno del Ricordo 2021; incompleta composizione degli organi del Conservatoire; ricerca di nuove soluzioni tariffarie per l'utilizzo delle tratte autostradali regionali da parte dei valdostani; riforma dei percorsi di istruzione e formazione professionale; compatibilità dell'ipotesi di riattivazione della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier con l'accesso dalla "Porta Sud" della città di Aosta; definizione del Piano di monitoraggio e sorveglianza regionale per la gestione dei rifiuti; strumento della rinegoziazione delle concessioni di impianti sciistici previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 40/2021 sulla sicurezza delle discipline sportive invernali; misure di semplificazione e incentivazione per la riqualificazione e l'adeguamento delle infrastrutture sportive; osservazioni del Governo regionale in merito agli interventi sul territorio regionale nel piano di investimenti di Anas spa; verifica delle domande per il contributo indiretto all'Arer a copertura del canone di locazione risultate incomplete; controlli sui soggetti percettori di erogazioni pubbliche di sostegno e promozione sociale di cui alla legge regionale 23/2010; interlocuzione con le autorità sanitarie nazionali per la sperimentazione del vaccino Sputnik V in Valle d'Aosta; modifica dei criteri per la formazione della lista di riserva del piano vaccinale Covid; tempistiche per l'attuazione della somministrazione dei vaccini Covid presso i medici di base; ruolo della Casa di riposo J.-B. Festaz quale ente strumentale della Regione; ripristino del servizio pasti presso i Centri educativi assistenziali; adozione di un sistema rapido di allerta per il tracciamento dei contatti; proroga del voucher a favore delle famiglie con bambini frequentanti gli asili nido pubblici e privati; risoluzione dei problemi inerenti il contatto telefonico dell'USL per l'emergenza Covid.

Sei sono invece le interpellanze depositate dal gruppo Pour l'Autonomie: allestimento di campi container per l'assistenza alla popolazione in caso di emergenza; incentivi fiscali per l'assunzione negli alpeggi di giovani valdostani; adesione della Regione al progetto Expo 2020 Dubai; cronoprogramma dei principali interventi sul territorio regionale di competenza di ANAS Spa; utilizzo del Superbonus del 110% per gli edifici di proprietà regionale; ipotesi di realizzazione di un nuovo ponte sulla Dora Baltea nella zona ovest di Aosta;

Il Consiglio discuterà anche 11 mozioni, tutte rinviate dalle precedenti adunanze. Otto sono state depositate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: modificazione dell'attuale percorso previsto dal progetto "Bassa Via della Valle d'Aosta" per inserire i comuni di Pontey e Champdepraz nell'itinerario; requête d'application de la loi n° 482 et de l'art. 40bis du Statut spécial en matière de protection des minorités linguistiques et demande d'institution d'une Commission spéciale; introduzione di controlli a campione da parte delle forze dell'ordine sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma per prevenire atti lesivi nei confronti dei conducenti e dell'utenza; revisione dei requisiti di accesso e delle modalità di svolgimento delle professioni appartenenti al settore dell'estetica; esenzione dal pagamento del bollo auto per l'anno 2021 per gli operatori del trasporto pubblico non di linea; engagement à trouver un siège commun aux différentes associations culturelles présentes sur le territoire de la commune d'Aoste; utilizzo della tecnica dello "snow farming" per anticipare la stagione amatoriale e agonistica dello sci di fondo; individuazione di un'area cimiteriale per gli animali d'affezione e concessione a soggetti privati della realizzazione del progetto.

Le restanti tre sono state presentate dal gruppo Pour l'Autonomie: la prima è volta a portare all'attenzione del Consiglio regionale il nuovo regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande; la seconda a presentare alla Commissione consiliare competente il nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2021-2023; la terza a relazionare nella Commissione consiliare competente in merito al Piano di riqualificazione del quartiere Cogne di Aosta.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).