Verso il rilancio dell'area turistica al Colle del Piccolo San Bernardo

Si è svolta giovedì 8 aprile, in videoconferenza, l’annuale riunione dell’Assemblea del Gruppo Europeo di Interesse Economico-GEIE del Colle del Piccolo San Bernardo.

I membri partecipanti, ovvero la Regione e il Dipartimento francese della Savoia, provvedono alla gestione di fabbricati storici di interesse transfrontaliero situati al Colle del Piccolo San Bernardo: l’antico Ospizio e gli edifici del giardino alpino 'Chanousia'.

Come ogni anno, i due membri del Gruppo si sono riuniti in Assemblea per approvare il bilancio dell’anno appena concluso e per fare il punto sugli interventi e sulle attività necessarie per assicurare una buona gestione dei beni di proprietà, anche al fine di promuovere maggiormente l’attrattività di uno dei più interessanti tra i luoghi di transito transfrontaliero a beneficio degli appassionati di appassionati di storia, sport e ricchezze naturali.

All’incontro, erano presenti, per relazionare sulle attività svolte e per concordare strategie di gestione future, anche i rappresentanti dell’Association du Petit Saint Bernard, che da alcuni anni assicura, tramite convezione con il GEIE, la gestione dell’Ospizio e del rifugio alpino presente al suo interno.

“Importanti le decisioni assunte in Assemblea", ha dichiarato l’assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, riferendosi ai lavori programmati per la stagione 2021 per migliorare ulteriormente l’offerta nei confronti del pubblico.

“In virtù di economie realizzate negli scorsi anni e alla recente alienazione di uno dei beni posseduti dal GEIE, effettuata in un ottica di rilancio del tessuto imprenditoriale privato al Colle - spiega Caveri - ci siamo trovati nella posizione di dare avvio a lavori che permetteranno di migliorare l’attrattività dell’area nei confronti di chi fruirà dei servizi offerti. Ad esempio, a beneficio degli appassionati di biciclette elettriche, sarà realizzata la predisposizione di punti di ricarica a quota 2.188 m, che permetteranno di poter utilizzare l’Ospizio come base da cui partire per effettuare gite su due ruote”.

Le economie realizzate permetteranno anche al GEIE di non pesare finanziariamente sulle casse dei propri membri partecipanti, in un anno in cui l’economia della Valle d’Aosta e della Savoia sono particolarmente colpite dalla pandemia in corso.

La discussione, all’interno del GEIE, su ulteriori future iniziative di promozione dell’area transfrontaliera riprenderà non appena conclusa la verifica elettorale che interesserà il Dipartimento della Savoia nel prossimo mese di giugno.