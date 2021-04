L'Arco d'Augusto s'illumina di verde per ricordare la lotta all'ictus

L'Arco di Augusto di Aosta torna a illuminarsi di verde in occasione del mese della prevenzione dell'ictus dal 26 al 30 aprile. L'iniziativa è promossa da Alice Valle d'Aosta.

L'associazione, che si occupa della prevenzione di questa patologia, che in Italia colpisce circa 150.000 persone ogni anno, ha deciso quest'anno di accendere i riflettori sull'ipercolesterolemia che, insieme a fumo, ipertensione e obesità, costituisce uno dei principali fattori di rischio ictus che possono essere modificati attuando un cambiamento nel proprio stile di vita.

"Una sana e corretta alimentazione è in grado di ridurre il colesterolo nel sangue tra il 5 e il 10%, diminuendo in questo modo anche il rischio di incorrere in malattie come ictus e infarto", spiega Nicoletta Reale, presidente di Alice Italia Odv.