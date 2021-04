Inaugurée la Route des vignobles alpins

Une proposition qui relie les richesses du territoire, liées à l'histoire, à la culture, à l'environnement et à la oeno-gastronomie, à partir de la valorisation de la viticulture locale, de ses paysages et de ses protagonistes, dans un contexte transfrontalier qui réunit la Vallée d'Aoste aux régions du Piémont et de la Savoie. C'est, en bref, le contenu du projet Route des vignobles alpins, réalisé dans le cadre du programme Interreg Alcotra 2014/20 et présenté aujourd'hui, vendredi 9 avril, avec un événement en direct des différentes régions impliquées dans l'initiative.

En direct d'Aymavilles, en face du château, car le point de référence de l'offre viticole régionale sera le bâtiment annexe, la Grandze, est intervenu l'assesseur à l'agriculture Davide Sapinet. ''Nous pensons que ce projet peut être un signe encourageant en ce moment très difficile pour les entreprises vinicoles, qui souffrent fortement des conséquences des restrictions imposées par l'urgence sanitaire, mais aussi pour tous les produits des différentes chaînes d'approvisionnement. Ce fut un excellent travail d'équipe, transfrontalier et local, qui a créé et entretiendra une synergie entre les différents domaines".

"Pour la Vallée d'Aoste - a-t-il dit - les différentes actions menées, avec la coordination de l'assessorat, par les communes d'Aymavilles, Morgex et Donnas, par Cervim et par l'Institut Agricole Régional, avec le soutien de Vival, démontrent à quel point unir les forces puisse donner un résultat très important''.

D'autres interventions importantes ont été faites à Morgex et Donnas, pour unir idéalement tout l'axe central de la région au nom du vin et ceux-ci avec le Piémont et la Savoie. Dans les deux communes valdôtaines deux vignobles historiques ont été récupérés et rendus accessibles aux visiteurs. (ANSA).