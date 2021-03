Toolbox, la cassetta degli attrezzi contro il cyberbullismo

Una proposta rivolta a bambini, ragazzi e all’intera comunità educante.

“Una cassetta degli attrezzi per ogni evenienza... Non c’è casa che non ne abbia una: fornita, improvvisata, intonsa o dimenticata. Eppure sappiamo che quando più occorre possiamo contare sulla nostra #toolbox”, commenta il segretario generale Ivano Zoppi.

Perché, quindi, non servirsene anche per migliorare la nostra esperienza digitale?

“Associare un singolo strumento alla sua funzione educativa non è una semplice metafora, ma ci aiuterà a comprendere quanto i valori che misurano la nostra civiltà siano alla base di ogni relazione, dentro e fuori la Rete”, continua Zoppi - insegnanti, genitori figli...'attrezziamoci'!".

A questo link https://cutt.ly/UkcEROA la Call to action rivolta alla comunità educante

Attività pensate ad hoc per stimolare una riflessione costruttiva sui temi del digitale e promuovere il confronto tra chi si occupa dell’educazione di bambini e ragazzi, a partire dal dialogo in famiglia.

Al link seguente la Guida minori Online, il manuale sulla dimensione digitale dei ragazzi dedicato a tutti gli adulti con responsabilità educative: dai social a videogame, dalle normative alle schede con il “patto educativo” da stringere con i propri figli prima di acquistare un device: https://cutt.ly/WkcTLzF. Il documento è costantemente aggiornato, grazie ai contributi del nostro Centro studi, al monitoraggio continuo dei fenomeni online e ai feedback raccolti. Molti istituti scolastici la stanno utilizzando anche come prontuario scaricabile dal loro sito web.

RE.TE. - IL progetto di PRONTO INTERVENTO CYBER - RESCUE TEAM

Fondazione Carolina mette gratuitamente a disposizione delle famiglie un pronto intervento cyber. Un’equipe che abbraccia competenze in ambito educativo, psicologico, legale e comunicativo.

Professionisti che agiscono insieme a tutela delle vittime, ma anche per il recupero dei bulli. Perché anche solo un ragazzo pentito rappresenta una chiave per aprire qualsiasi cuore. Una porta che agli adulti resterà sempre preclusa, fintanto che non diventeremo i primi follower dei nostri ragazzi.

ATTIVITÀ Fondazione Carolina

Dall’inizio del 2021 circa 3 mila studenti raggiunti e circa 1000 adulti formati tra genitori, educatori e insegnanti. Sono già 6 i casi gestiti dal Rescue Team.

DATI VIOLENZA IN RETE

L’INCIDENZA DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA “SMART LIFE” GENERATA DAL LOCKDOWN DATI NAZIONALI FEBBRAIO - GIUGNO 2020 Durante l’allerta Covid-19 le segnalazioni raccolte dagli operatori di Fondazione Carolina sono via via aumentate, settimana dopo settimana. Una escalation legata all’incertezza del periodo, alle difficoltà della DAD (didattica a distanza) e alla stretta vicinanza Genitori e Figli che, paradossalmente, ha aumentato il gap generazionale, palesando una distanza siderale nella gestione della quotidianità, seppure straordinaria, e degli strumenti digitali. Considerando l’intero periodo, tra restrizioni e lockdown sono circa un migliaio i contatti registrati dal Centro Studi della Onlus dedicata a Carolina Picchio, in alcuni casi anche solo per chiedere delucidazioni o consigli rispetto all’affidamento pressoché integrale delle nostre relazioni alla dimensione digitale, con particolare riferimento ai ragazzi. Ciò non toglie che, una crescita fino a 5 volte la media del numero delle segnalazioni gestite ogni mese prima della pandemia, sia un dato che fa scalpore e induce a profonde riflessioni. Casistica: Cyberbullismo tradizionale 40%

Cyberbullismo verso docenti e Zoombombing 35%

Gruppi illegali

Telegram 10%

Sexting 6%

Info rapporto genitori figli 4%

Revenge

Porn 3%

Adescamento 2%

IL PROGETTO GET DIGITAL

Con GetDigital, Facebook si pone l’obiettivo di offrire a tutti le competenze necessarie per diventare cittadini digitali responsabili e informati e utilizzare tutti gli strumenti e le piattaforme online in modo corretto e sicuro.

Il progetto comprende un sito online con guide digitali complete, delle risorse create ad hoc da esperti internazionali e un ciclo di workshop gratuiti

Maggiori informazioni su www.facebook.com/<wbr></wbr>fbgetdigital

