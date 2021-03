Donnas: Brucia una stalla, Vigili del fuoco in difficoltà

Vigili del fuoco professionisti e volontari nonchè i proprietari del frabbricato e loro vicini sono stati impegnati ore nello spegnimento delle fiamme che poco dopo le 11 di oggi giovedì 25 marzo hanno avvolto la stalla dell'allevatore Gianni Peretto, tra Donnas e Pont-Saint-Martin.

L'incendio, sviluppatosi forse da un rogo di sterpaglie, è stato alimentato dal vento; difficoltose le operazioni di soccorso anche per alcune impreviste complicazioni nel reperimento dell'acqua. Non risultano feriti né intossicati; le circa cento bovine di Peretto che al momento del rogo si trovavano nella stalla sono state tratte in salvo dagli allevatori e agricoltori della zona corsi in aiuto.