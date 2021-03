Journées Francophonie: Heidi Project, spectacle en ligne jusqu'au 25

Dans le cadre des Journées de la Francophonie, l'assessorat des Biens culturels propose Heidi Project, un conte autobiographique documentaire et musical, écrit et interprété par Alessandra Celesia et Adélys de la compagnie Curious Industries. Ce spectacle a été enregistré au Théâtre Splendor d'Aoste le 16 mars 2021 et sera diffusé en ligne du 20 mars, à 21h, au 25 mars 2021, 17h. Le spectacle sera accessible gratuitement pour le tout public et aussi pour les écoles sur la plateforme https://bobine.tv.

Heidi Project est un 'documentaire live' où la parole et la musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des films qui défilent à l'écran. Alessandra Celesia se raconte à la première personne et lance les extraits en direct. La chanteuse-pianiste Adélys joue la colonne sonore des récits filmiques dans lesquels elle aussi évolue en tant que personnage. (ANSA).