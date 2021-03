Giornata vittime epidemia Covid-19: che il ricordo diventi cura e attenzione

A un anno e mezzo dal manifestarsi del virus ci siamo abituati a leggere questi numeri, eppure dietro a ogni cifra c’è una persona, una famiglia, degli amici, delle storie.

Da oggi il 18 marzo sarà la Giornata nazionale per le vittime del Covid. In questa giornata il pensiero del gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine va a tutti i valdostani colpiti duramente da questa pandemia: i 419 valdostani che ci hanno lasciato, i loro cari ma anche tutto il personale sanitario che ha pagato con la vita per salvarne altre. Vittime di questa emergenza epidemiologica sono anche i nostri ragazzi, gli operatori di montagna, i commercianti, gli impiegati, tutti i valdostani. Il 18 marzo sarà da oggi, per sempre, giornata di memoria collettiva affinché il ricordo diventi cura e attenzione.