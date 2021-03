Journées de la Francophonie, les initiatives du 15 au 22 mars

Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2021, la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce et l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale rappellent les initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés, programmées du 15 au 22 mars.

Le programme des initiatives tout public du 15 au 22 mars prévoit :

LUNDI 15 MARS

« Gran Paradiso Ambassador »

Événement en ligne du 15 au 21 mars 2021

La Fondation Grand-Paradis propose un événement en ligne dédié au territoire du Grand-Paradis et aux réalisateurs français Anne et Erik Lapied, auxquels le Gran Paradiso Film Festival a récemment attribué le titre d'Ambassadeur du Grand-Paradis pour une vie entière dédiée à la nature, pour le message de conservation qu'ils diffusent dans le monde par le biais de leurs œuvres et pour les valeurs qu'ils incarnent par leur activité.

En dialoguant avec le directeur artistique du festival, Luisa Vuillermoz, ces deux réalisateurs se dévoilent dans un entretien en altitude, sur les sentiers du Parc National du Grand-Paradis, en ligne du 15 au 21 mars 2021 sur le site de la Fondation Grand-Paradis https://www.grand-paradis.it

Informations : Tél. 0165 75301 – info@grand-paradis.it

MARDI 16 MARS

15h – Remise d'une bourse d'études pour la formation internationale

Salle du Conseil, Palais régional, Aoste

Un élève d'une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d'Aoste recevra une bourse d'études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l'année scolaire 2021/2022. La bourse, de la valeur de 6 000 euros, est voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura onlus de Colle di Val d'Elsa (Sienne), pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l'identité francophone valdôtaine.

En raison des dispositions liées à la crise sanitaire, cet événement n’est pas ouvert au public.

18h – Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel, facteur de démocratie et d'emploi au sein de la nouvelle génération

Conférence sur la plateforme Teams

Conférence en ligne du réalisateur valdôtain Joseph Péaquin qui présentera le cours de formation « Néo-journalisme audiovisuel », organisé l’an dernier par l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), section de la Vallée d’Aoste, avec la collaboration de la Film Commission Vallée d’Aoste, dans le cadre des initiatives soutenues par l’Assessorat régional de l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale, à l’intention de la génération des millennials ; à cette occasion, seront présentés des extraits des deux courts-métrages réalisés par des jeunes ayant suivi cette formation.

Il sera possible de suivre la conférence sur le portail du Système valdôtain des bibliothèques : https://biblio.regione.vda.it <wbr></wbr> <wbr></wbr>

Informations: Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – Tél. 0165 274802 <wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>



MERCREDI 17 MARS

17h-19h – Reconnaître ou considérer ? Le regard du Canada sur sa francophonie

Conférence-débat sur la plateforme Teams - www.univda.it/17mars

Conférence de Christophe Traisnel, directeur adjoint de l’École des Hautes Études publiques, titulaire de la Chaire Senghor en francophonies comparées de l’Université de Moncton, Canada, et vice-président du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste et la Chaire Senghor de la Francophonie.

Informations : Tél. 0165 1875210 – https://www.univda.it

JEUDI 18 MARS

17h-18h30 – Les opportunités de la Francophonie ! Les expériences universitaires et professionelles des Valdôtains à l’étranger

Conférence en ligne

Dialogue avec des Valdôtains qui ont profité de la francophonie pour leur carrière universitaire et leur affirmation professionnelle. Six personnalités à découvrir, avec des ambitions et des parcours différents, mais toutes avec un point commun: la langue française.

Il sera possible de suivre la conférence sur :

le site du Conseil régional www.consiglio.vda.it,

la chaîne YouTube www.youtube.it/user/consvda,

la page Facebook du Conseil régional https://www.facebook.com/<wbr></wbr>consigliovalledaosta,

la page Facebook du Conseil des Jeunes Valdôtains https://www.facebook.com/<wbr></wbr>conseiljeunesvaldotains,

la chaîne 15 de la télévision numérique TV Vallée (rediffusion le jour suivant à 21h)

Le public pourra envoyer des questions sur le sujet ou directement des questions à poser aux participants, jusqu'à 18h du jour même, au courriel conseiljeunesvaldotains@gmail.<wbr></wbr>com.

Activité organisée par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste avec la collaboration de l'association « Conseil des Jeunes Valdôtains ».

Informations : Conseil de la Vallée – Tél. 0165 526132 - 0165 526133 – attivitaculturali@consiglio.<wbr></wbr>vda.it

VENDREDI 19 MARS

15h-17h – L'impact des dernières élections américaines sur les relations internationales

Conférence-débat sur la plateforme Teams - www.univda.it/19mars

Conférence de Füsun Turkmen, directrice du Département de Relations Internationales de l’Université Galatasaray, Istanbul, Turquie, et présidente du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste et la Chaire Senghor de la Francophonie.

Informations : Tél. 0165 1875210 – https://www.univda.it

17h – Remise du Prix littéraire « René Willien »

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional, Aoste

Le président de la Région remettra les prix du 26e concours littéraire « René Willien », qui récompense les éditeurs d’ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et rédigé, du moins en partie, en français ou en francoprovençal.

En raison des dispositions liées à la crise sanitaire, cet événement n’est pas ouvert au public.

18h – Concert de Benjamin Piat

Concert en ligne sur Voci della Cittadella

https://www.<wbr></wbr>cittadelladeigiovani.it/<wbr></wbr>evento/semaine-de-la-<wbr></wbr>francophonie-concert-de-<wbr></wbr>benjamin-piat/

Auteur-compositeur dans la tradition de la chanson française, Benjamin Piat a déjà enregistré trois disques et fait près de 400 concerts de l’Afrique du sud au Laos, du Venezuela à la Croatie, et pour plusieurs Alliances françaises. L’ouverture au monde et à l’autre sont la base de son travail. Il crée de jolies mélodies et des paroles qui nous interpellent, il possède un univers poétique personnel dans la tradition « chanson/swing ». Le récital comportera trois fois trois chansons avec, en alternance, des dialogues entre le public et le chanteur qui répondra aux questions et écoutera les commentaires.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec la Cittadella dei Giovani

Informations : Tél. 0165 42331 – 0165 35971

SAMEDI 20 MARS

9h30-17h30 – Hommage à Lionello Sozzi. Pour des itinéraires scientifiques entre espaces intérieurs et « mondes » littéraires

Réunion Zoom

Journée d’études consacrée à Lionello Sozzi (1930-2014).

Professeur à l’Université de Turin, membre de l’Accademia dei Lincei, de l’Académie Saint-Anselme d’Aoste et directeur de la revue Studi francesi, Sozzi a assuré une longue et précieuse collaboration à la Fondation Sapegno, dont il a été le président entre 2010 et 2013.

Spécialiste de la Renaissance et des rapports entre les littératures française et italienne, Sozzi s’est souvent intéressé à des sujets délaissés par la critique, notamment au thème de la dignitas hominis, à la nouvelle et aux littératures des XVIIIe et XIXe siècles.

Infos et inscriptions à la réunion Zoom : segreteria@sapegno.it

Tél: 0165 235979 – https://www.sapegno.i

15h-18h – En jouant avec le rythme et les mots

Cittadella dei Giovanni

En ligne sur https://www.<wbr></wbr>cittadelladeigiovani.it/<wbr></wbr>evento/atelier-dexpression-<wbr></wbr>orale-en-langue-francaise-<wbr></wbr>pour-adolescents/

Atelier rythme et poésie en langue française pour adolescents. Jeux et exercices autour de la pulsation et du rythme. Travail autour d’un texte, poésie ou chanson. Jeux avec les mots, leurs consonnes, leurs sonorités, leur rythme. Exploration des modes : drôle, mystérieux, joyeux, nostalgique, enthousiaste…

Atelier dirigé par Claudine Chenuil et Jean Pierre Jouglet

Informations : Alliance française de la Vallée d’Aoste – Tél. 0165 42331 – 0165 1856797

21h – « Heidi Project » de Curious Industries

Spectacle en ligne sur bobine.tv

HEIDI PROJECT est un « documentaire live » où la parole et la musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des films qui défilent à l’écran. Alessandra Celesia se raconte à la première personne et lance les extraits en direct. La chanteuse-pianiste Adélys joue la colonne sonore des récits filmiques dans lesquels elle aussi évolue en tant que personnage.

Spectacle enregistré au Théâtre Splendor d’Aoste le 16 mars 2021 et diffusé en ligne sur la plateforme https://bobine.tv du 20 mars, 21h, au 25 mars 2021, 17h. Accès gratuit.

Informations : Activités culturelles – Tél. 0165 273413 <wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

LUNDI 22 MARS

16h – Proust et la musique

Auditorium de la Tour du Baillage, Aoste

« Je me demandais si la Musique n’était pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées - la communication des âmes. » Marcel Proust

Musiques et chansons autour des compositeurs français Georges Bizet, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach et Erik Satie et lecture de textes tirés de l’œuvre « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Spectacle organisé par le Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Disponible en ligne, sur le canal 15 de la télévision numérique terrestre La Valle d’Aosta in TV à partir du lundi 22 mars 2021.

Informations : Tél. 0165 43307 – ufficiocomunicazione@<wbr></wbr>consaosta.it. <wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

Le programme des initiatives destinées aux écoles maternelles, primaires et secondaires du premier et du deuxième degré et universités, du 17 au 22 mars prévoit :

ÉCOLES SECONDAIRES DU PREMIER ET DU DEUXIEME DEGRE

Vidéos « Un jour avec »

Série de capsules vidéo valorisant la richesse linguistique et culturelle de la région Vallée d’Aoste à travers des documents authentiques d’une dizaine de minutes. Ces micro-reportages, diffusés sur la chaîne éducative YouTube de la Surintendance des écoles, racontent la journée d’une personne (un vétérinaire, une vigneronne, un styliste, un rappeur, …) et touchent différents thèmes sociaux (l’immigration, l’agriculture de montagne, la protection des animaux, le handicap physique et mental).

Activité proposée par la Surintendance des écoles

La présentation aura lieu, en ligne, jeudi 18 mars 2021, à 17h

ÉCOLES SECONDAIRES DU DEUXIEME DEGRE ET UNIVERSITES

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Région

