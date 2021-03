Dal Savt video e concerto in occasione della Festa della Donna

L'8 marzo è sicuramente l'occasione per riaccendere i riflettori sul tema delle pari opportunità e delle discriminazioni di genere. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, mancheranno purtroppo gli aperitivi e le cene con le amiche, le colleghe, le sorelle o le madri; momenti, questi, di relax e per molte donne occasioni di incontro e di condivisione di pensieri e di esperienze.

"Le limitazioni derivanti da questo momento storico, però - si legge in una nota del sindacato Savt - non devono allontanarci dal vero significato di questa giornata sulla quale è bene soffermarsi a riflettere perché se oggi le ragazze possono andare a scuola, votare, lavorare, guidare mezzi ed essere indipendenti è proprio per le battaglie che le donne hanno portato avanti per combattere quei modelli sociali nei quali non si rispecchiavano. Nonostante negli anni vi siano state importanti conquiste culturali, politiche ed economiche, la battaglia non è ancora finita. Come sindacato, rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno contro le discriminazioni di cui, ancora oggi, sono vittime molte donne e che vanno dalla disparità salariale a parità di posizione, alla carenza nelle rappresentanze istituzionali: situazioni che ostacolano, di fatto, l'affermazione del principio delle 'pari opportunità', anche nel mondo del lavoro".

Il Savt, come contributo a questa giornata, ha prodotto un video in collaborazione con un gruppo di talentuosi e giovani artisti valdostani, con lo scopo di diffondere, anche tra le nuove generazioni, la cultura di genere.

Il video, che si potrà vedere online dall'8 marzo sul canale youtube del Savt, nasce da un'idea della compagnia teatrale 'Le Digourdì' che, dimostrando una forte sensibilità verso questo tema, ha deciso di porre l'accento sugli stereotipi che ancora oggi governano la nostra società. Il video vede anche la partecipazione del compositore David Cerquetti, con il quale il Savt ha già avuto occasione di collaborare proficuamente in passato; Cerquetti ha concesso l'uso del brano “Maledetto pregiudizio”, composizione originale che fa da cornice musicale alla rappresentazione teatrale.