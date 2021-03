Musée Beck-Peccoz de Gressoney-Saint-Jean a rouvert portes

L'Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz di Gressoney-Saint-Jean a rouvert les portes. Le musée peut être visité de 9h30 à 13h et de 14h à 17, tous les jours sauf les mercredi et jeudi.

Ce petit palais dont les salles sont décorées avec des fresques de style allemand a accueilli la collection rare et unique de trophées de chasse, d'armes anciennes ainsi que de souvenirs de famille (portraits, tableaux, livres, publications relatives à la faune et à la flore alpine) réunie et prêtée par Egon Beck-Peccoz. Le bâtiment, ainsi que ses collections de trophées et d'armes anciennes fut racheté par la Région Vallée d'Aoste en 1986.

Le Corps Forestier Valdôtain, chargé de l'aménagement du bâtiment, a conçu et réalisé un nouveau design muséographique tout en permettant la conservation et la sauvegarde des collections historiques. Le rez-de-chaussée qui abritait à l'origine les appartements a été restauré pour accueillir des expositions. Le nouvel aménagement, intégré à un environnement architectonique mitteleuropéen, a été réalisé selon les critères d'exposition permettant d'illustrer les principaux aspects scientifiques de la faune locale.(ANSA)