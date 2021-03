Cours d'écriture de patois en cinq leçons

Le guichet linguistique "Lo Gnalèi" propose un mini cours d'écriture en ligne en patois: 5 leçons d'une heure animées par Daniel Fusinaz et Marica Pinet. Il s'agit d'un mini cours d'écriture pour lequel la connaissance du patois est une condition indispensable à la participation.

Évidemment, cinq leçons ne sont pas suffisantes à apprendre à écrire couramment un langue complexe comme le patois, mais l'intention est de fournir les bases pour permettre d'écrire des phrases simples ou quotidiennes, de discuter avec des amis sur les réseaux sociaux ou de faire la liste des courses.

Enfin, malgré les différences entre les patois des différents pays, le cours propose une écriture universelle qui permettra à quiconque d'écrire son patois comme il le parle avec un degré de précision plus qu'acceptable. Chaque patoisan est en soi un dictionnaire vivant de sons et de mots: le cours ne fournit que les outils pour les transcrire. Les cinq leçons seront enregistrées et mises à disposition de tous sur le site www.patoisvda.org même après la fin du cours. Pour information: 331 1707657. (ANSA)