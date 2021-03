Focolaio Covid e altre possibili criticità alla comunità terapeutica Dahu di Brusson

Il dato sarà confermato nelle prossime ore ma potrebbero essere una ventina i casi di contagio da Covid 19 tra pazienti e operatori della comunità riabilitativa e terapeutica Dahu di Brusson. Assenti per malattia in questi giorni la Coordinatrice e il direttore del centro.

La struttura è stata posta in quarantena preventiva dal 24 febbraio scorso, su ordinanza del sindaco, Danilo Grivon e le visite sono quindi state sospese.

Secondo fonti vicine alla comunità, però, le criticità potrebbero essere maggiori e diversificate: mancherebbe personale infermieristico rispetto alla necessità minima, soprattutto nelle ore notturne e le protezioni individuali risultano 'razionate', ovvero distribuite con parsimonia eccessiva, quando poi invece molti ospiti circolerebbero in struttura privi di mascherine e senza nessuno che li aiuti a rispettare il distanziamento. Mancherebbero anche medicinali, la cui fornitura è stata recentemente richiesta senza esito.

"Che vi siano criticità è certo ma non mi risulta una situazione così fuori controllo come qualcuno vorrebbe far credere" ha detto ad Aostacronaca il direttore generale della Usl VdA, Angelo Pescarmona,

Nel resto del comune della Val d'Ayas non sono emerse ad oggi altre situazioni particolari: "Sul territorio al momento non abbiamo criticità", spiega il primo cittadino, Danilo Grivon. (