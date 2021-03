L''OPINIONE DI UN LETTORE: Fascicolo sanitario elettronico VdA. SIAMO ALL'ADDIO?

Poichè dal 28 febbraio non si può più accedere al proprio FSE VDA con i codici di sicurezza SECURITY CARD, per tempo (circa 1 mese) mi sono dotato di:

1) SPID

2) CIE carta identità elettronica

3) CNS carta nazionale servizi

4) lettore (eu 13) per le suddette carte.

Nessuno dei 3 sistemi funziona: le risposte sono "si è verificato un errore" identità non riconosciuta" oppure il sistema ti mette in attesa, per ore.

Al MIO fascicolo sanitario possono accedere tutti i medici dell'ospedale ed il mio medico curante, ma IO NO.

Per un sistema cervellotico, complicato e malfunzionante mi viene tolto l'accesso alle MIE analisi cliniche ed alla MIA storia clinica.

Mi viene anche tolta la comodità di ricevere on line le mie analisi.

CHI DEVO RINGRAZIARE PER QUESTO DISSERVIZIO?

Lettera firmata

Grazie Gentile Lettore, posso immaginare chi potrebbe ringraziare, ma preferisco che siano i diretti responsabili risponderle; se le risponderanno. pi.mi.