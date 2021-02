Nouveau site Web iMontBlanc est plus riche

Le projet d'information et de communication pour Courmayeur et les Vallées du Mont-Blanc iMontBlanc s'enrichit et se transforme avec de nouvelles initiatives en ligne, éditoriales et sur les réseaux sociaux, À partir d'aujourd'hui, le nouveau site Web www.imontblanc.it est en ligne. Raconte toutes les activités et les initiatives du projet iMontBlanc, permettant de visiter et de visualiser livres, magazines, publications, profils sociaux (Facebook et Instagram) et iMontBlancTV.

Avec des textes courts et des images intéressantes, sont présentées les localités de la Valdigne (Haute Vallée d'Aoste): Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle et la spectaculaire région du Mont Blanc. Le 'Guide Pratique' présente également, avec des fichiers dédiés, toutes les activités proposées pour dormir, manger et boire, faire du shopping, sport et loisirs, immobilier et partenaires principaux. Egalement connectée au site, la nouvelle web-app que chaque utilisateur peut télécharger gratuitement sur les téléphones Android (depuis Google Store) ou iPhone (directement depuis leur téléphone).

Recherchez le site Web www.imontblanc.it sur votre ordinateur, tablette et téléphone portable et téléchargez la nouvelle application Web. (ANSA).