Un decesso e 14 nuovi casi Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Tornano a salire i numeri della pandemia in Valle d'Aosta. Sono quattordici i nuovi pazienti positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione su 117 persone sottoposte a tampone e si registra anche una nuova vittima, dato che porta il totale dei decessi a 415.

In base al bollettino quotidiano redatto sui fonte Usl salgono da 136 a 146 i positivi attuali (quattro i guariti): nove i pazienti ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, tre più di ieri e uno di questi è in terapia intensiva, reparto che dopo solo 24 ore non è già più Covid free. In isolamento e terapia domiciliare restano 136 persone.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 476 controlli elevando una sanzione per violazione delle norme antipandemia.