Gressan: Manutenzione all'acquedotto, rifornimento idrico più efficiente

In particolare sono state sostituite delle valvole di interruzione e di deviazione del flusso dell’acqua in modo da poter agire con maggiore puntualità e precisione sulla rete idrica comunale in caso di necessità.

“Il lavoro che stanno svolgendo gli operai della ditta di manutenzione dell’acquedotto comunale non si poteva più posticipare, infatti – sostiene il Sindaco Michel Martinet – la manutenzione delle strutture acquedottistiche delle valvole di deviazione del flusso dell’acqua è una attività che fin dalla prima legislatura stiamo realizzando perché rivestono un ruolo importantissimo in caso di guasto alla rete idrica, è risaputo che con la sostituzione e la posa di nuove valvole, si possono eseguire le riparazioni necessarie senza dover togliere l’acqua a tutta la popolazione ma al contrario selezionale parti di acquedotto. E’ con soddisfazione che oggi presentiamo questi interventi – conclude il Sindaco Michel MARTINET- esattamente, come avevamo preventivato in fase di approvazione di bilancio comunale dove dei fondi specifici per la manutenzione dell’acquedotto erano stati stanziati, manteniamo fede alle nostre promesse perché per il nostro gruppo, la priorità rimane sempre la realizzazione di azioni finalizzate a dare un migliore e più efficiente servizio pubblico alla nostra cittadinanza”.