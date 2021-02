Vintage Outfit, moda e scambio di vestiti online su Voci di Cittadella

Prima dell’emergenza sanitaria, tutti i venerdì dalle 15,30 alle 18 alla Cittadella dei Giovani era allestito e aperto il negozio Vintage Club con la raccolta e lo scambio di vestiti.

Per effetto del Dpc del 3 novembre 2020 il Vintage Club ha dovuto chiudere in presenza fino a nuova comunicazione, ma l'attività non si è fermata.

E' nata infatti l’idea di trasferirsi online, ed ecco quindi 'Vintage Outfit' di Cittadella: l’appuntamento è settimanale online ogni venerdì dalle 18 alle 18,30 e in ogni puntata viene proposto un outfit con vestiti ed accessori presenti nel 'negozio'. L’intervista sarà trasmessa sui canali Youtube, Facebook e Instagram della Cittadella dei Giovani e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.