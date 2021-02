La montagna non può essere dimenticata; le iniziative dei sindaci valdostani

Bisogna avere rispetto per chi vive e lavora in montagna, territorio che non può essere dimenticato. Lo rivendicano i sindaci valdostani: per questo una delegazione di Primi cittadini dei Comuni turistici più colpiti dalla mancata riapertura dei comprensori sciistici ha chiesto un incontro con i ministri competenti del nuovo Governo Draghi. L'obiettivo è ottenere azioni concrete e veloci in materia di ristori.

Franco Manes, presidente del Celva, sottolinea che “gli enti locali della Valle d’Aosta hanno sin da subito fatto richieste molto precise ai rappresentanti del nuovo Governo. Adeguati indennizzi per i mancati introiti del turismo di montagna sono indispensabili e dovranno essere immediati".

"Come sindaci - prosegue Manes - condividiamo le motivazioni degli operatori oggi in piazza ad Aosta; da parte nostra, vogliamo portare avanti queste istanze attraverso i canali istituzionali: al Governo chiederemo di farsi carico delle conseguenze di scelte che ci hanno fortemente penalizzato”.