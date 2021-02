Sì al rifinanziamento del trasporto pubblico gratuito

Un ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all'emergenza Covid-19 ha ottenuto oggi il parere favorevole della Seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle.

"In considerazione del protrarsi della necessità di contenimento del contagio - ha spiegato il presidente di Commissione e relatore del provvedimento, Antonino Malacrinò (Pcp) - è opportuno prorogare il periodo di fruizione gratuita del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma".

L'agevolazione era stata introdotta nella 'corsa primavera' in occasione della prima ondata della pandemia. La proposta è ora di prorogare la gratuità fino al prossimo 30 aprile, in attesa di eventuali nuove disposizioni. Il disegno di legge verrà ora iscritto all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio, convocata per il 24 e 25 febbraio.