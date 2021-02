Fort Bard présente 80 oeuvres des Macchiaioli

La saison 2021 des expositions d'art au Fort de Bard s'ouvre par une importante exposition consacrée aux Macchiaioli, mouvement artistique actif surtout en Toscane qui a révolutionné l'histoire de la peinture italienne du XIXe siècle. Du 23 février, le centre culturel valdôtain accueille l'exposition ''I Macchiaioli. Une révolution en plein air'.

Organisée par Simona Bartolena, produite et créée par ViDi - Visit Different en collaboration avec le Fort de Bard, l'exposition présente 80 oeuvres d'auteurs capables d'analyser l'évolution de ce mouvement, fondamental pour la naissance de la peinture italienne moderne. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, Florence était l'une des capitales culturelles les plus actives d'Europe, un point de référence pour de nombreux intellectuels de toute l'Italie.

Au Caffè Michelangelo se réunissait un groupe de jenes artistes unis par l'esprit de rébellion contre le système académique. C'est ainsi qu'est né le mouvement Macchiaioli, dont le nom, utilisé pour la première fois dans un sens péjoratif par les critiques, a ensuite été adopté par le groupe lui-même car il incarnait parfaitement la philosophie de leurs oeuvres. (ANSA).