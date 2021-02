Dalla Giunta aiuti per la realizzazione di fiere e manifestazioni agricole

iL Governo regionale ha approvato i nuovi criteri per la concessione di aiuti a enti locali e loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni di interesse agricolo svolte in Valle.

Sono concessi aiuti per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni che possano valorizzare, promuovere e salvaguardare l’identità e la cultura rurale della comunità valdostana, l’animazione sociale e culturale delle comunità, i prodotti agricoli regionali e i prodotti locali trasformati.

Sono interessate:

- le manifestazioni a valenza regionale, organizzate sul territorio regionale in forma itinerante;

- le manifestazioni a valenza primaria che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla cultura agricola e ai prodotti locali sono tali da rappresentare l’immagine dell’intera regione;

- le manifestazioni a valenza locale, organizzate sul territorio comunale o locale; le manifestazioni a valenza intercomunale, organizzate sul territorio di più comuni.