Refuge Guides Cervin, ouvert dossier sur son appartenance

La réhabilitation du Refuge des Guides du Cervin a fait l'objet d'une interpellation présentée lors de la séance du Conseil du 10 février par le groupe Pour l'Autonomie qui évoquait les revendications de la partie suisse.

Le Président de la Région, Erik Lavevaz, a répondu: ''La Région s'est activée depuis longtemps, afin d'établir la pleine appartenance à notre territoire des immeubles. La possible solution, proposée par la Commission mixte pour l'entretien de la frontière italo-suisse et partagée par l'Administration régionale avec les Communes de Zermatt, de Valtournenche et d'Ayas, prévoit, en contrepartie, la cession à la Suisse d'une zone située sur la Gobba di Rollin, dans la commune d'Ayas. Il est évident que la solution de ce problème relève maintenant des autorités nationales et confédérales et non pas de la Région ou du Canton du Valais''.

''En vue de la clôture de ce dossier - a -t-il conclut le Président - nous avons régulièrement informé et sollicité le Ministère des affaires étrangères, ainsi que l'Istituto geografico militare. Pour notre part, nous ne manquerons pas de relancer le dialogue avec le nouveau Gouvernement italien afin de mettre définitivement fin à ces incertitudes''. Le conseiller Augusto Rollandin a repliqué: ''J'apprécie les bonnes intentions, mais le problème reste et il est sérieux: la partie suisse met en doute la propriété du refuge. Il faut aborder cette question tout de suite: je sollicite l'institution d'une table de confrontation''. (ANSA).