Violazione norme Covid, i bar 'Lys' e 'Bivio' a Pont-St-Martin sequestrati e chiusi dai carabinieri - I VIDEO

Una doppia misura cautelativa su mandato della Procura di Aosta ha colpito i bar 'Lys' e 'Bivio' di Pont-Saint-Martin, sequestrati questa mattina - per violazione del testo unico delle leggi sanitarie - dai carabinieri di Donnas. Insieme al decreto penale di sequestro sono stati apposti anche i sigilli con ordinanza del Prefetto che impone la chiusura del locale per 30 giorni.

Ieri i militari della caserma donnazziese avevano ordinato per la quarta volta in meno di due mesi l'abbassamento della saracinesca alla titolare del bar Lys, Katia Bertero - che insieme alla collega del Bar Bivio di Francesca Pistono da quasi due mesi ormai si oppone alle norme dei Dpcm antipandemia che impongono la chiusura dei locali dalle 18, con solo servizio d'asporto e che era già stata denunciata penalmente per il reato di 'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità'.

Ieri erano stati sanzionati con 400 euro di multa ciascuno (ridotta a 288 se pagata entro cinque giorni) anche nove avventori del bar, che stavano consumando ai tavoli.

Bertero questa mattina aveva riaperto il locale normalmente; quando sono arrivati i militari dell'Arma ha assistito a tutte le operazioni di sequestro.

