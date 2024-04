Courmayeur: Celebrato il 79/mo Anniversario della LIberazione - GALLERIA FOTOGRAFICA

Con un giorno di anticipo rispetto al 25 aprile, il Comune di Courmayeur ha celebrato con solennità il 79° anniversario della Liberazione. L'evento, organizzato in collaborazione con l'A.N.P.I Valle d'Aosta e l'Associazione nazionale alpini - Gruppo di Courmayeur, si è svolto mercoledì 24 APRILE 2024, alle ore 10.00 presso il suggestivo Monumento alla Liberazione.

L'appuntamento ha visto la partecipazione di due classi delle scuole Medie di Courmayeur, nello specifico le 3A e 3B, unitamente a una nutrita rappresentanza del Liceo Linguistico di Courmayeur. La presenza degli studenti ha reso ancora più significativa e coinvolgente la commemorazione di un evento storico di così grande importanza per la libertà e la democrazia.

Inaugurazione della Targa per i 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Valdostana

A seguire, davanti al suggestivo scenario del Parco della Rimembranza, si è tenuta l'inaugurazione di una speciale targa. Questa targa, realizzata in collaborazione con il CELVA, ha lo scopo di commemorare i 100 anni dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Valdostana.

L'Associazione Nazionale Alpini rappresenta un simbolo di coraggio, dedizione e patriottismo, con radici profonde che affondano nella storia dell'Italia unita. Courmayeur, con la sua storia legata alle montagne e all'alpinismo, è stata la cornice perfetta per celebrare questo anniversario così significativo.

Durante la cerimonia di inaugurazione, sono state ricordate le gesta eroiche degli alpini, la loro dedizione alla patria e l'impegno nel mantenere viva la memoria dei sacrifici fatti per la libertà. La targa rappresenta un tributo tangibile a questa storia di impegno e di valore, che continua a ispirare le generazioni presenti e future.

Un Giorno di commemorazione e fiflessione

Le celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione a Courmayeur non sono state solamente un momento di festa, ma anche di riflessione. Riflessione sulla storia passata, sui sacrifici fatti per la libertà, e sull'importanza di preservare la memoria di quei momenti cruciali per il nostro paese.

Courmayeur, con il suo impegno costante nel mantenere viva la memoria storica e nel celebrare le gesta degli alpini, si conferma ancora una volta come un luogo dove il passato e il presente si incontrano, dove le generazioni si uniscono per onorare il valore della libertà e della democrazia.

Questo anniversario è stato un'occasione speciale per rinnovare l'impegno verso i valori di libertà, giustizia e pace, che continuano a guidare il cammino della nostra società. Courmayeur, con la sua vibrante comunità e la sua storia ricca di significato, ha reso omaggio alla memoria dei caduti e ha riaffermato il proprio impegno per un futuro di pace e fratellanza.