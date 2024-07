Ma era ieri o è oggi? Gli scherzi del caldo

In un clamoroso esempio di gestione del servizio pubblico che rasenta il paradosso, oggi una lettrice ha segnalato un cartello della nettezza urbana che ha fatto il giro del web, non per il suo contenuto di ordinaria amministrazione, ma per il suo sfacciato errore. La comunicazione, che avrebbe dovuto informare i cittadini del divieto di parcheggio presso l'ospedale Beauregard di Aosta per disinfestazione e pulizia straordinaria, era datata giovedì 24 luglio 2024. Peccato che oggi sia giovedì 25 luglio 2024.

La situazione è degna di una commedia degli errori: un cartello che avvisa di una data passata, che è già di per sé un capolavoro di disorganizzazione, ha creato una sfilza di problemi pratici e, soprattutto, una lunga lista di automobilisti esasperati in cerca di un posto auto.

Se il fine della disinfestazione era rendere l’area più igienica e accogliente, il risultato è stato piuttosto l’opposto: una marea di pazienti e visitatori, tra l’altro già tesi e in cerca di parcheggio, si è trovata a girare come trottole nei pressi dell'ospedale, con l’unica certezza di trovarsi nel bel mezzo di un disastro organizzativo.

E non finisce qui. La scelta di effettuare i lavori durante le ore di punta, piuttosto che all’alba, è un altro tocco di genio che meriterebbe un riconoscimento speciale. Forse si aspettavnoa che i cittadini, esasperati dalla difficoltà di trovare parcheggio, avrebbero avuto un’illuminazione collettiva e deciso di fare a meno dell’auto, almeno per un giorno.

Insomma, un capolavoro di menefreghismo e gestione inefficace che, purtroppo, non è una novità nel nostro repertorio di disservizi pubblici. Ma, hey, almeno possiamo sempre contare su cartelli ben progettati per tenere viva la nostra fede nella burocrazia.