Arnad: Area giochi a rischi inquinamento traversine ferrovia

In una giornata di servizio dedicata alla tutela ambientale, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Aosta hanno condotto un controllo presso il Comune di Arnad. Ciò che è emerso ha sollevato gravi preoccupazioni in materia di salute e ambiente, risultando in una violazione delle norme sulla tutela della salute e dell'ambiente, più specificamente un caso di inquinamento ambientale.

Durante l'ispezione, è stata individuata una porzione di area gioco situata nei pressi dell'area parrocchiale in Frazione di Arnad Le Vieux, che fungeva da parco ricreativo per bambini. I finanzieri hanno constatato la presenza di un contenimento ligneo di terrapieno, realizzato utilizzando traversine ferroviarie, che costituiscono rifiuti pericolosi.

L'utilizzo di tali materiali, sebbene fossero stati sottoposti a un processo di bonifica, è vietato in aree di questo tipo, dato l'elevato rischio per l'ambiente e la salute umana.

Di fronte a questa situazione critica, i militari della Guardia di Finanza hanno agito prontamente. Hanno proceduto al sequestro probatorio, in base all'articolo 354 del codice di procedura penale, per l'ipotesi di inquinamento ambientale ai sensi dell'articolo 452 bis del codice penale. L'area gioco è stata delimitata e resa inaccessibile al fine di evitare ulteriori rischi per la salute pubblica e l'ambiente.

Il sindaco del Comune di Arnad (nella foto) è stato incaricato della custodia giudiziale dell'area, essendo l'ente preposto alla gestione del territorio. Questo intervento della Guardia di Finanza non solo ha messo in sicurezza l'area contaminata, ma ha anche sottolineato l'importanza della tutela ambientale e della conformità alle normative in materia di gestione dei rifiuti.

In un momento in cui la sensibilizzazione sull'ambiente è sempre più cruciale, è essenziale che tutti i soggetti coinvolti, dalle autorità locali alla popolazione stessa, collaborino per garantire la sicurezza e la salubrità degli spazi pubblici, in particolare quelli destinati ai bambini. La Guardia di Finanza rimane impegnata nella sua missione di preservare l'ambiente e la salute pubblica, agendo tempestivamente e con determinazione in casi di violazione delle normative ambientali.

L'episodio dell'area gioco contaminata a Arnad è un promemoria della necessità di una gestione responsabile dei rifiuti e della tutela dell'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future. La Guardia di Finanza continuerà a vigilare e ad intervenire dove necessario, per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti.