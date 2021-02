Musica tra ieri e oggi con Voci di Cittadella

Nella quinta puntata delle Serate Anita Online alla Cittadella dei Giovani di Aosta sono presenti come ospiti Jakido (Fabienne Jacquemod), giovanissima cantautrice valdostana di 18 anni vincitrice tra l’altro di un concorso per Olze Music, “Urban Fighters 2020”e la conseguente uscita di un suo inedito in una compilation di Sony, e Davide Mancini, prima batterista, poi front man e cantautore con due lavori discografici di successo, premiati al festival della musica indipendente.

Il tema della puntata verterà sulla musica tra l’ieri e l’oggi, verrano mostrati dei contenuti audiovisivi, sui quali poi con gli ospiti si creerà un dialogo. Inoltre gli ospiti si esibiranno con alcuni dei loro brani.

L’appuntamento è settimanale ed è trasmesso in diretta sui canali di Cittadella – facebook, youtube e vimeo, il giovedì alle 18:30 e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.