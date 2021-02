Al Forte di Bard debutta la mostra 'La memoria dell’Aosta'

Il Forte di Bard riapre al pubblico da mercoledì 3 febbraio. In questa prima fase di ripartenza e sino al 14 febbraio, gli orari di apertura saranno i seguenti: nei giorni feriali, dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18.

Come previsto dal Dpcm del 16 gennaio 2021 il Forte resterà chiuso il sabato e la domenica, oltre al lunedì, abituale giorno di chiusura settimanale. Seguiranno aggiornamenti sulla base delle disposizioni delle autorità. L’offerta espositiva comprenderà al momento la possibilità di visitare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere e la nuova mostra che debutta al suo interno, 'La memoria dell’Aosta. Il sacrario del 4° Reggimento Alpini'. L’esposizione presenta 124 pezzi tra i piùrappresentativi e significativi della storia del Battaglione Aosta e del 4° Reggimento: tra essi, idiari storici dei Battaglioni, lettere e fotografie dal fronte, uniformi d’epoca ed effetti personaliappartenuti a coloro che fecero la storia del Battaglione e del Reggimento.

L’esposizione è organizzata dal Forte di Bard e dal Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano. La mostra 'Il Monte Rosa: ricerca fotografica e scientifica, allestita all’interno delle Cannoniere', sarà prorogata in via eccezionale sino a venerdì 5 febbraio.

Il Museo delle Alpi e la mostra 'La montagna titanica' di Renato Chabod apriranno invece da martedì 9 febbraio. Le Prigioni saranno chiuse mentre l’apertura delle nuove mostre in fase di allestimento sarà resa nota nel corso delle prossime settimane.

La Caffetteria di Gola e il ristorante La Polveriera saranno regolarmente aperti. Inoltre, per offrire un’opportunità di svago e arricchimento culturale in un momento così difficile, il Forte di Bard ha previsto un’iniziativa speciale rivolta al pubblico più giovane. Sino a venerdì 19 febbraio, i visitatori dai 6 ai 18 anni potranno accedere ad ingresso gratuito, come avvienedi norma per la fascia d’età dai 0 ai 5 anni.

L’accesso al Forte potrà avvenire senza prenotazione ma gli ingressi vengono contingentati per evitare assembramenti. E’comunque consigliato l’acquisto online dei biglietti sul sito fortedibard.it che consente l’accesso diretto ai tornelli di ingresso. L’accesso agli ascensori panoramici è consentito sino ad un massimo di quattro persone o per gruppi omogenei sino alla capienza massima indicata.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina in ogni spazio interno ed esterno della fortezza. Le mostre e i musei possono essere fruiti con percorsi monodirezionali di ingresso/uscita appositamente segnalati. All’ingresso e lungo ogni percorso di visita, sono collocati pannelliinformativi con le indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e gel disinfettante.

Al bookshop sono in distribuzione guanti monouso per sfogliare i volumi esposti. Vengono assicurate procedure di igienizzazione e di sanificazione periodica dei locali.