Valanga a Champoluc, nessuno sciatore coinvolto

Una valanga di grandi dimensioni è caduta questa mattina domenica 31 gennaio, a 2000 metri di quota circa in località Contenery a Champoluc nella Val d'Ayas. L'area è attraversata da una pista di discesa e si trova in un'area in questo periodo chiusa allo sci ma comunque frequentata vista la presenza di case e strutture ricettive.

Il Soccorso alpino valdostano, intervenuto rapidamente, ha accertato che nessuna persona è rimasta coinvolta dopo un attento esame sulla massa di neve svolto dalle guide con Artva e unità cinofile.

Intanto oggi alle 10,30 è stata riaperta la strada per Cervinia da località Singlin, che era stata chiusa due giorni fa a causa del forte rischio di distacchi.