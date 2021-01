Facebook chiude un account al consigliere regionale Andrea Manfrin

"Sì, la censura ha colpito anche me; Facebook ha chiuso uno dei mei due profili; il motivo non mi è stato comunicato ma ovviamente cercherò di capirne le ragioni".

Andrea Manfrin, consigliere regionale della Lega VdA, conferma ad Aostacronaca la cancellazione del suo account di profilo meno 'istituzionale' da parte dell'azienda social network di Mark Zuckerberg, ovvero quello in cui Manfrin postava "un patrimonio di foto, ricordi, immagini e pensieri che tenevo fin dal 2008".

Il consigliere dispone ancora di un profilo dove pubblica le proprie iniziative consiliari e commenti sia sull'andamento delle adunanze assembleari sia su vicende locali.

In questi giorni Zuckerberg ha annunciato di aver stoppato su Fb i suggerimenti di gruppi politici e più in generale una maggiore severità nel controllo delle pagine a carattere politico.

"Da oggi continua, con rinnovato vigore - commenta Manfrin - la mia battaglia a tutti i livelli per fare in modo che l’articolo 21 della nostra Costituzione venga rispettato in ogni sua sfumatura".