'Valentina' di Crepax e le foto di Berengo Gardin; le mostre dell'estate valdostana

La Giunta regionale ha approvato il programma delle mostre da realizzare nell’anno 2021 a cura della Struttura Attività espositive e promozione identità culturale al Museo archeologico regionale e al Centro Saint-Bénin di Aosta.

In particolare, le mostre saranno:

Museo archeologico regionale - Mostra dal titolo provvisorio 'The family of Man. Una mostra fotografica sull’uomo contemporaneo' dal 27 maggio al 10 ottobre: la mostra, che prende spunto da una delle esposizioni più importanti della storia della fotografia, inaugurata al MoMA di New York nel 1955, offre una complessa e significativa riflessione sull’attualità attraverso lo sguardo dei più importanti protagonisti della fotografia italiana, da Gianni Berengo Gardin a Ferdinando Scianna, da Paolo Pellegrin a Massimo Vitali.

Centro Saint-Benin - Mostra dal titolo 'Guido Crepax. I mille volti di Valentina', dal 15 aprile al 26 settembre: l’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Archivio Crepax, presenta la ricerca artistica di uno dei più influenti maestri del fumetto d’autore, Guido Crepax (1933-2003), attraverso il suo personaggio più iconico e si compone di un allestimento immersivo, con oltre cento opere tra tavole originali, oggetti di design e sagome tridimensionali.