Vertici regionali a confronto sulla scuola valdostana- VIDEOCONFERENZA

L'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri e la Sovrintendente regionale agli Studi, Marina Fey, spiegano in conferenza stampa il 'Memento della scuola valdostana 2020' ovvero le statistiche dell'andamento scolastico in Valle nell'anno pesantemente segnato dal Covid-19.

"Confermiamo la presenza al 50% nelle nostre scuole anche se ancora non sappiamo di quale 'colore' sarà la Valle nelle prossime ore", ha esordito Caveri. L'auspicio dell'assessore "è di passare presto al 75% e poi al 100% perché la vera didattica è in presenza". "E' importante procedere in maniera graduale - precisa la sovrintendente agli studi Marina Fey - per evitare stop successivi".